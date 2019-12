Umzug abgeschlossen: PSA Groupe jetzt in Rüsselsheim

Die Groupe PSA hat die angekündigte Konzentration des Deutschland-Geschäfts in Rüsselsheim wie geplant umgesetzt. Die Umzüge der Beschäftigten aus der früheren Deutschland-Zentrale Köln sind abgeschlossen.



Auch der Startschuss für die neue Vertriebsorganisation für die Marken Peugeot, Citroen, DS Automobiles und Opel steht fest: Am 1. Februar 2020 geht es los.



Die neue Vertriebsorganisation soll Synergien sowie kürzere, schnellere Entscheidungswege ermöglichen. Die Pkw- und Nutzfahrzeug-Neuzulassungen der Groupe PSA Marken in Deutschland beliefen sich 2018 insgesamt auf rund 392.000 Einheiten. Allein im Pkw-Geschäft lag der kombinierte Marktanteil damit bei mehr als 10 Prozent.



Die Opel-Zulassungen auf dem wichtigen deutschen Heimatmarkt betrugen mehr als 241.000 Fahrzeuge. Peugeot konnte mehr als 80.000 Einheiten verbuchen, Citroen mehr als 66.000 und DS Automobiles mehr als 3.700 Fahrzeuge.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 05.12.2019