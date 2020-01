Unfall-Statistik: Junge Fahrer sterben nachts

In den Nächten ist das Risiko am größten. Dann verunglücken die meisten jungen Autofahrer in der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren. Bei den sogenannten Party- und Discounfällen zwischen 19 und 5 Uhr kamen 2018 insgesamt 161 junge Fahrer ums Leben. Das sind doppelt so viele wie aus allen anderen Altersgruppen, meldet die Zeitschrift Auto Bild in ihrer aktuellen Ausgabe. Jedes sechste Opfer (18,7 Prozent) starb nachts am Wochenende, bei den übrigen Altersgruppen war es nur jeder Zwanzigste.



Die Ursachen für diese Häufung: "Der Betäubungsmittelbereich bleibt das größte Problemfeld. Hier ist Cannabis das weit überwiegende Rauschmittel", so Patrick Mack, Leiter der Münchner Führerscheinstelle. Neben Aggressionsdelikten wie Körperverletzung und Nötigung spielt nach Macks Worten auch das Handy am Steuer eine wichtige Rolle.



Zur offensichtlich fehlenden charakterlichen Reife kommt offenbar häufig auch noch mangelndes Talent fürs Autofahren. Das zeigen die Durchfallquoten bei den praktischen Führerscheinprüfungen. Sie lagen 2018 je nach Bundesland zwischen 25 und 42 Prozent.



Positiv wirkt sich laut Statistik das Begleitete Fahren ab 17 Jahren aus: Wer auf diese Weise übe, fahre mit 18 Jahren sicherer und sei um 23 Prozent seltener an Unfällen beteiligt, heißt es in der Auto Bild.

