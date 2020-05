Unfallzahlen steigen wieder

Durch die Lockerungen kracht es nun wieder häufiger auf der Straße. Die stark reduzierte Mobilität zur Eindämmung der Corona-Pandemie hatte die Zahl der Autounfälle automatisch sinken lassen. Mit der Wiederbelebung des Verkehrs kommt es auch wieder häufiger zu Crashs. Ein Blick in die Statistiken der R+V-Versicherung zeigt: Die Zahl der Autounfälle hat sich in der Corona-Krise nur kurzfristig verringert. Nach einem Tiefpunkt im April gibt es aktuell fast so viele Schäden wie im Vorjahr.



"Üblicherweise melden unsere Kunden jeden Monat rund 16.000 Kfz-Schäden", sagt Rico Kretschmer, Abteilungsleiter Schadenmanagement bei der R+V-Versicherung. Anfang April sei das geringere Verkehrsaufkommen deutlich bemerkbar gewesen. "Wir hatten nur zwei Drittel der üblichen Schadenmeldungen - allerdings nur zwei Wochen lang." Danach stiegen die Zahlen bei der R+V kontinuierlich an und erreichen im Mai annähernd das Normal-Niveau.

