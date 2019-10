Unterwegs auf goldenen Schwingen

Motorrad-Fans der Marke Honda bekommen jetzt das passende T-Shirt: "Riding in Grand Style: Gold Wing - since 1974". Seit 1974 steht die Honda Gold Wing in allen ihren Entwicklungsstufen für ein Reise-Motorrad, das selbst auf den längsten Trips Komfort und Fahrkultur in Reinkultur bietet.



"GoldWing.us", der neue Online-Accessoires-Shop für die Besitzer und Fans dieser Legende auf zwei Rädern, bringt es mit einem T-Shirt auf den Punkt: "Riding in Grand Style: Gold Wing - since 1974" (Fahren mit Stil: Gold Wing - seit 1974). Welcher Slogan könnte die Faszination dieser Bikes besser beschreiben?



Für die Gestaltung des witzigen Motivs auf der Vorderseite des T-Shirts konnte der bekannte französische Künstler BOD gewonnen werden, dessen Karikaturen in allen wichtigen Medien rund um den Globus abgedruckt werden. Mit seiner launigen Illustration,die ein bisschen an Asterix erinnert, bringt er das sänftenartige Fahrgefühl am Lenker einer Honda Gold Wing perfekt zum Ausdruck.



Das hochwertige schwarze T-Shirt mit weißem Aufdruck auf der Brust ist für 23 Euro in den Größen M bis 3XL erhältlich. Der Vertrieb erfolgt exklusiv online unter www.GoldWing.us.

