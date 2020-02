Urbanes Carsharing auf Wachstumskurs

In deutschen Städten nimmt Carsharing zu. Das zeigt die neue Carsharing-Statistik des Bundesverband CarSharing e.V. (bcs). Ihm zufolge haben sich im vergangenen Jahr 45 weitere Anbieter auf dem Carsharing-Markt etabliert.



226 Carsharing-Unternehmen, -Genossenschaften und -Vereine bieten Anfang des Jahres 2020 an 840 Orten in Deutschland Carsharing an. Das sind 100 Orte mehr als im vergangenen Jahr. Diese Expansion in neue Städte und Gemeinden wird von stationsbasierten Carsharing-Anbietern getragen.



"Carsharing ist ein wichtiger Baustein nachhaltiger Mobilität", sagt bcs-Geschäftsführer Gunnar Nehrke. "Je mehr sich das Angebot in der Fläche verbreitet, desto mehr Autofahrerinnen und Autofahrer können ihr eigenes Auto abschaffen, ohne sich in ihrer Mobilität einschränken zu müssen."



Zu Beginn des Jahres 2020 wurden in Deutschland 12.000 Fahrzeuge im stationsbasierten Carsharing zur Verfügung gestellt. Die stationsbasierte Flotte vergrößerte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 800 Fahrzeuge (plus 7,1 Prozent). Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Fahrberechtigten im stationsbasierten Carsharing um 60.000 auf jetzt 710.000 Kunden.



"Das stationsbasierte Carsharing hat die höchste verkehrsentlastende Wirkung", sagt Nehrke. Ein stationsbasiertes Carsharing-Fahrzeug ersetze bis zu 20 private Pkw. Deswegen sei das Wachstum hierbei von besonderer verkehrspolitischer Bedeutung.



Viele ehemals rein stationsbasierte Anbieter haben in den vergangenen Jahren zusätzlich zum stationsbasierten Angebot auch sogenannte free-floating-Fahrzeuge in ihre Flotten aufgenommen und bieten nun beide Varianten aus einer Hand an. Mittlerweile fahren 1.020 der insgesamt 13.400 free-floating-Fahrzeuge in Deutschland in kombinierten Systemen.



Unterdessen sei Carsharing ist nicht nur ein Phänomen der Großstädte, berichtet der bcs. Zu Beginn des Jahres 2020 stehen in 46,8 Prozent aller Orte mit einer Einwohnerzahl zwischen 20.000 und 50.000 Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung. Und auch in 445 Orten mit weniger als 20.000 Einwohnern gibt es mittlerweile stationsbasierte Carsharing-Angebote. Diese Zahlen würden zeigen, so der bcs, dass Carsharing auch im ländlichen Raum möglich sei.

