Urlaub 2020: Hurra, wir leihen uns ein Wohnmobil

Der Urlaubswunsch ist gerade in der Corona-Krise bei vielen Menschen besonders stark ausgeprägt. Doch Fernreisen sind aufgrund der unterschiedlichen Bestimmung in den einzelnen Ländern vorerst nicht möglich. Auch finanziell können sich das wohl die meisten Menschen in dieser schwierigen Zeit kaum leisten. Und so werden Ferien in der Heimat im Wohnmobil oder Camper für viele Autofahrer plötzlich interessant.



Voraussichtlich am 30. Mai 2020 dürfen die Campingplätze wieder öffnen. Entsprechend könnten sich fast zwei Drittel der deutschen Autohalter vorstellen, mit dem Wohnmobil oder Camper auf große Fahrt zu gehen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von AutoScout24 hervor.



Vor allem jüngere Autofahrer zieht die Freiheit des Camper-Lebens offenbar an. So finden 73 Prozent der unter 40-Jährigen die Idee, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, spannend. Bei den über 40 Jahre alten sieht es etwas anders aus, doch immerhin gut jeden Zweiten (54 Prozent) reizt die Aussicht auf mobilen Selbstversorger-Urlaub.



Mit 45 Prozent würde sich knapp die Hälfte der Befragten für den Urlaub zwar keinen nagelneuen Camper kaufen - ausleihen aber schon. Auch beim Thema Wohnmobil-Verleih sind es eher die Jüngeren, die auf einen Roadtrip mit dem Camper abfahren. So sagt die Mehrheit der 18- bis 39-Jährigen, dass sie sich vorstellen können, 2020 mit dem Wohnmobil in Urlaub zu fahren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 18.05.2020