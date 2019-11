US-Strafzölle: Neue Hoffnung für Autobauer

Das Schreckgespenst von US-Strafzöllen schwebt schon seit geraumer Zeit über den großen Autobauern. Jetzt aber zeichnet sich eine Entspannung der verfahrenen Situation ab. Denn US-Präsident Donald Trump wird seine Entscheidung über Zölle auf EU-Autoimporte wohl erneut um sechs Monate verschieben. Zuvor hatte sein Handelsminister sogar einen kompletten Verzicht auf die erhöhten Abgaben angedeutet.



Die US-Regierung will früheren Angaben zufolge am 14. November 2019 entscheiden, ob die Abgaben auf die Einfuhr von Autos und Autoteilen aus der EU erhöht werden. Sie hatte die angedrohten Strafzölle im Mai 2019 zunächst für ein halbes Jahr ausgesetzt.



Donald Trump hat in der Vergangenheit mehrfach mit Schutzzöllen auf Autoimporte aus Europa von bis zu 25 Prozent gedroht. Von den angedrohten Maßnahmen wären vor allem Hersteller wie Volkswagen, BMW und Daimler betroffen. Sollten die US-Strafzölle letztlich doch kommen, drohen der deutschen Wirtschaft laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) jährliche Mehrkosten in Höhe von sechs Milliarden Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 12.11.2019