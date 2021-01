V7-Modelle von Moto Guzzi mit mehr Leistung

Moto Guzzi baut in die V7-Modelle der neuen Generation leistungsstärkere Motoren ein. Mit zwei neuen Modellen soll die V7 im Jahr 2021 die Motorrad-Welt sowie die Fans und Liebhaber der Marke aus Mandello del Lario begeistern.



Minimalistisch, auf das Wesentliche beschränkt ist die V7 Stone, elegant mit viel edlem Chrom präsentiert sich die V7 Spezial. Im Fokus der neuen V7 steht ihr neuer 850er-V2-Motor, der ähnlich konfiguriert auch die Modelle der V85 TT-Baureihe antreibt.



Das neue, moderne Euro-5-Triebwerk soll effizienter arbeiten und mit deutlich verbesserter rundum Performance für ein Maximum an Fahrspaß und Zuverlässigkeit sorgen. Mit 65 PS bei 6.800 U/min bietet der neue Motor gleich 25 Prozent mehr Power als der bisherige 750er-V2, der 52 PS bei 6.200 U/min leistete. Zugleich steigt das maximale Drehmoment von 60 Newtonmeter (Nm) bei 4.250 U/min auf 73 Nm bei 5.000 U/min an.



Ideal für Einsteiger in die Welt von Moto Guzzi können die neuen V7-Modelle vom Vertragshändler aufpreispflichtig für die Führerschein-Klasse A2 auf 35 kW/48 PS umgerüstet werden. Preise will Moto Guzzi zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 05.01.2021