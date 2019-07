VDA für "kluge CO2-Bepreisung"

Es gibt keine Alternative zu sauberer und klimaschonender Mobilität, davon ist der Verband der Automobilindustrie (VDA) überzeugt. Im Positionspapier "CO2-Bepreisung zur Erreichung der Klimaziele?" erklärt die Organisation, dass "die individuelle Mobilität in Deutschland, Europa und der Welt weiterhin eine zentrale Rolle für die Menschen spielen" werde.



Verbote und die einseitige Verteuerung des Verkehrssektors lehnt der VDA aber ab. Statt dessen könne "ein klug ausgestaltetes System zur CO2-Bepreisung" die Basis zur Erreichung der Klimaziele sein. Darin sieht der Verband die Chance, die nötigen Investitionen in Klimaschutz für alle Beteiligten möglichst kostengünstig und effizient umzusetzen und damit einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz in Bevölkerung und Unternehmen zu leisten.



Denn: Umweltschutz zum Nulltarif gibt es nicht. Deshalb müssten laut VDA jetzt schnell die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. "Kurzfristig werden vor allem Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen", so der Verband. Die zugehörige Infrastruktur und ein europaweit konsistentes Anreizsystem seien Voraussetzung dafür, dass der Markthochlauf gelinge. Mittel- und langfristig ist nach Ansicht des aber VDA ein breiterer Mix an Technologien nötig. Also etwa die Brennstoffzelle und alternative, CO2-reduzierte Kraftstoffe, kombiniert mit den dafür nötigen Anreizen.

Donnerstag, 11.07.2019