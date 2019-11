Verkaufsrekord beim Dacia Duster

Den Titel als "günstigstes SUV in Deutschland" trägt der ab 11.490 Euro angebotene Dacia Duster schon seit Jahren. Und das mit wachsendem Erfolg: In den ersten zehn Monaten des Jahres 2019 wurden bereits 24.165 Exemplare des Kompakten verkauft - mehr als im gesamten Jahr 2018.



Wie der deutsche Importeur weiter mitteilt, war mehr als jeder Dritte hierzulande neu zugelassene Dacia ein Duster. Bei Privatkunden kommt der Bestseller besonders gut an, ihr Anteil liegt bei 73,7 Prozent oder 17.815 Einheiten. "Das entspricht einem Marktanteil von mehr als neun Prozent im Privatsektor bei den SUV-Modellen des C-Segments", heißt es.

