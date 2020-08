Vettel zwischen Ferrari-Chaos und offener Zukunftsfrage

Sebastian Vettel war sauer. Angefressen. Er wetterte am Funk, seine Aussage wurde sogar teilweise zensiert. Beim vergangenen Rennen in Barcelona hatte er bei Ferrari nachgefragt, wie er mit seinen Reifen umgehen soll. Pushen? Oder bis zum Ende durchfahren? Rundenlang erhielt er keine Antwort, ehe die Rückfrage kam, ob er bis zum Ende durchfahren wolle. Da hatte er aber schon aufgedreht. Die typische Portion italienisches Chaos. Mal wieder.



"Das hätten sie mich auch drei Runden vorher fragen können! Ich hatte vorher extra ein paar Mal gefragt, wie weit wir mit dem zweiten Reifensatz gehen wollen. Damit ich mich um meine Reifen kümmern kann. Ich wollte es da schon versuchen, bis zum Ende durchzufahren", sagte Vettel. Immerhin: Er wurde Siebter und konnte mal wieder Eigenwerbung betreiben.



Denn für Vettel geht es zum einen darum, seine letzte Saison mit Ferrari zu einem würdigen Ende zu bringen, auch wenn es an jedem Rennwochenende zu neuen Kuriositäten oder Konfusionen kommt. Mal heißt es, Ferrari sabotiere ihn absichtlich, dann wiederum wird über eine vorzeitige Trennung spekuliert.



"Das wäre eine Schande, wenn wir so etwas tun würden», stellte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto in der Bild am Sonntag klar: "Sebastian ist ein Teil unserer Familie. Unabhängig von den Entscheidungen, die wir für die Zukunft getroffen haben, gehört er zur Ferrari-Familie." Die Stimmung in der Familie war aber schon mal bedeutend besser, auch wenn Binotto etwas anderes bedeutet.



Parallel kümmert sich der Heppenheimer weiter um seine Zukunft ab der Saison 2021. Angeblich, so berichtet es die Gazzetta dello Sport, liegt dem 33-Jährigen ein Vertragsangebot von Racing Point (ab 2021 Aston Martin) mit einem Jahressalär von 15 Millionen Dollar vor, das Vettel Ende August unterschreiben werde - am Wochenende des Traditions-GP von Spa-Francorchamps in Belgien.



Vettel mauert weiterhin, er äußert sich nicht konkret zu seinen Plänen. "Nichts hat sich geändert in den letzten Wochen. Es wird auch eine Weile lang nichts zu verkünden geben. Es könnte ein paar Wochen dauern. Ich kann nur wiederholen: Ich glaube, dass ich diesem Sport noch Einiges geben kann", sagt Vettel. Er wisse aber, "gute Entscheidungen wollen wohlüberlegt sein, und diese Zeit lasse ich mir. Das ist auch für mich eine neue Situation. Überstürzen werde ich nichts".



Entscheidend für ihn: "Dass ich fest davon überzeugt bin, dass es ein anständiges Paket ist. Das bedeutet, dass es ein anständiges Auto ist, mit dem man auch vorne fahren kann, dass es ein Team ist, das bereit ist, sich vorwärts zu bewegen, und mit dem man Spaß hat."



Bei Racing Point selbst dreht sich die Stimmung. Hieß es zunächst, dass Lance Stroll sein Cockpit sicher habe, weil er der Sohn von Mitbesitzer Lawrence Stroll ist, ist der junge Kanadier vorsichtig geworden. "Es gibt ein Arbeitsverhältnis, und dann ist da die Familie. Wenn er mich vom Team abschneidet, dann wäre das eine geschäftliche Entscheidung, und so läuft es halt hin und wieder nun mal", sagt er.



Selbstsicherer wirkt dafür Sergio Perez. Das Gerücht: Seine mexikanischen Sponsoren haben dem Team mehr Geld zugesichert: "Ich kann nichts gegen die Gerüchte um Vettel tun. Mir hat das Team gesagt, dass wir weitermachen wollen. Mein Platz scheint sicher", sagt er.



Sicher ist trotz offener Zukunftsfrage vor allem eines: Über das Ferrari-Chaos muss sich Vettel nicht mehr lange aufregen.



Andreas Reiners / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 20.08.2020