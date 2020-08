Video vom Innenraum der S-Klasse

Bevor Mercedes-Benz die neue S-Klasse auf den Markt bringt, gibt es allerhand Programm. Vom Innenraum des Marken-Flaggschiffs existiert nun ein Video, das der Hersteller ins Netz gestellt hat.



Die dritte und letzte Folge des Specials "Meet the S-Class digital" gibt vor der Weltpremiere der Luxus-Limousine im September 2020 nun also Einblicke in deren ganzheitliches Innenraumkonzept.



Optimale Ergonomie, High-Tech-Materialien und hochwertigste Verarbeitungsqualität sollen mit einem ästhetischen Design verschmelzen, das bis in kleinste Details durchdacht ist, teilt Daimler mit. Diese "sinnliche Klarheit" treffe in der neuen S-Klasse auf eine Geräusch- und Vibrationsdämmung, die neue Maßstäbe setze. Damit würden Fahrten in der S-Klasse für ihre Insassen zu einem Luxus- und Wohlfühlerlebnis, das aus der Summe vieler Maßnahmen und Features entsteht.



Designer und Manager geben Einblicke in die Kombination zahlreicher miteinander abgestimmter Details - von der Färbung des feinen Leders über die Sitzversteller bis hin zur Geräusch- und Vibrationsdämmung, um den Innenraum von Fahreinflüssen zu entkoppeln.



