Videovorstellung: Die etwas andere Art den neuen Ford Puma ST zu präsentieren.

Das Crossover-SUV Puma ST von Ford wird auf eine etwas andere Art präsentiert.

Der Autohersteller hat eine Filmserie für Social Media-Plattformen erstellt, die sich "The Next Level" nennt.

Eine Verschmelzung aus realer und virtueller Welt, in der die bekannte Stuntfrau Lucy Jayne Murray den Wagen fährt. Und die Zuschauer können sich aus vielen einzelnen Kapiteln der Serie ihren eigenen Film erstellen.



Sehen Sie dazu das Ford-Video auf YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=TyKLDdRAOs8&list=PLSDdJ-bq9Y19l13gA7MQHrtCnpzwtJ6KM

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 24.09.2020