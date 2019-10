Virtuelle Führung durch das Mercedes-Benz-Museum

Dem Erfolg in den sozialen Medien trägt das Mercedes-Benz-Museum jetzt Rechnung. Über eine Million Menschen folgen unter @mercedesbenzmuseum dem offiziellen Instagram-Kanal des Museums. Die Klassiker des Autobauers erfreuen sich also wachsender Beliebtheit, auch im Internet. Deshalb bietet das Museum neben den regulären Führungen durch die Dauerausstellung jetzt auch erstmals eine virtuelle Führung auf Instagram an.



Am 21. und 28. Oktober 2019 lädt das Museum in zwei Teilen unter www.instagram.com/mercedesbenzmuseum/ zur ersten interaktiven Live-Tour via Instagram-Story ein.



Museumsguide Padraic O' Leanachain wird die Instagram-Community dann vor der Videokamera in englischer Sprache mit auf eine Reise durch das Mercedes-Benz Museum nehmen.



Beim bloßen Zuschauen soll es aber nicht bleiben. Denn die Follower entscheiden zum Beispiel per Abstimmung, wie es nach den Stationen weitergehen soll und können bei einem Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen. Wer an den Terminen nicht kann: Die Inhalte bleiben nach der Tour weiterhin sichtbar.

