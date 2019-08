Vision Smart City: Diskussion zur Mobilität der Zukunft

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Diese Frage wird am 14. und 15. September im Stuttgart intensiv diskutiert. Bei dem zweitägigen Event geht es um technische Innovationen und nachhaltige Verkehrskonzepte. Konkret gehören Angebote wie Carsharing, Elektrofahrzeuge und mobile Zukunftskonzepte dazu. Der Eintritt ins Mercedes-Benz Museum ist an diesen Tagen frei.



Die Teilnehmerliste ist eine illustre: Bei einer Gesprächsrunde am 14. September werden der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Ola Källenius, und der Geschäftsführer der Volocopter GmbH, Florian Reuter, über das Thema "Urbane Mobilität" diskutieren.



Highlight des zweitägigen Events: Die Premiere des Flugtaxis Volocopter in einer europäischen Innenstadt. Daimler unterstützt mit seiner Beteiligung an der Volocopter GmbH die Entwicklung innovativer Mobilitätsprodukte und Services.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 15.08.2019