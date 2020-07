Voge: Motorrad-Premiere mit vier Modellen

Mit vier Modellen startet die Motorradmarke Voge in Deutschland durch. Die Tochter des führenden chinesischen Zweirad-Herstellers Loncin debütiert mit den Naked Bikes 500 R und 300 R, dem klassische Retro-Bike 300 AC und der Adventure 500 DS, die auch mit Adventure Kit erhältlich ist. Den Vertrieb hat die MSA GmbH aus dem bayerischen Weiden übernommen, die bereits langjähriger Partner renommierter Zweiradmarken wie Kymco ist.



Die Loncin Motor Co Ltd. wurde 1993 in Chongqing, dem Hauptsitz der chinesischen Motorradindustrie, gegründet. 1999 brachte der Hersteller sein erstes Motorradmodell auf den Markt. Innerhalb von nur sechs Jahre entwickelte sich Loncin zum größten chinesischen Motorrad-Exporteur, mit einem Produktionsvolumen von einer Million motorisierter Zweiräder im Jahr.



"Wir freuen uns sehr über den Neuzugang Voge in unserem Portfolio", so MSA Geschäftsführer Gerald Federl. "Mit Kymco haben wir ja bereits einen sehr erfolgreichen Innovationsmotor im Rollerbereich und mit Voge stärken wir jetzt gezielt unseren Motorradsektor im hubraumhöheren Bereich."



Punkten will Voge nicht nur bei Qualität und Design, sondern auch beim Preis. So ist beispielsweise die 43,5 PS starke Voge 500 R mit Upside-down-Gabel von Kayaba, Nissin-Bremsen mit Bosch-ABS und Pirelli-Bereifung für 4.869,08 Euro zu haben. Die 300R mit 26 PS kostet ab 3.699,33 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 03.07.2020