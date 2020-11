Vorstellung des Autohauses

Die VOGEL Autohäuser sind ein in der 4. Generation geführtes Familienunternehmen mit über 170 Mitarbeitern mit 35 Auszubildenden und feiern in 2020 ihre 50-jährige Vertragspartnerschaft mit der BMW AG. Die VOGEL Autohäuser finden Sie in Landau in der Pfalz und Germersheim am Rhein wie auch im südhessischen Zwingenberg, direkt an der Autobahnabfahrt A5.

Die BMW Neuheiten werden in der modernen Driving Gallery präsentiert. Die große Auswahl an Gebrauchtwagen können Sie trockenen Fußes in der separaten Ausstellungshalle besichtigen. Die VOGEL Autohäuser vertreten die Marke BMW inklusive den elektrischen BMW i und sportlichen BMW M sowie die trendigen Modelle von MINI. Sie können aktuell aus einem Angebot an 230 top gepflegten Gebraucht-, Jahres- und Neuwagen wählen, und das Verkaufsteam hat Zugriff auf 5.000 günstige Dienstwagen der BMW AG. Das Verkaufsteam berechnet Ihnen gerne ein individuelles Finanzierungs- und Leasingangebot mit knallharten Faktoren.

Das freundliche und kompetente Serviceteam führt direkt vor Ort alle Arbeiten aus, sogar kleine und große Karosserie- und Lackarbeiten.

Das Team der VOGEL Autohäuser aus Zwingenberg freut sich auf Ihren Besuch vor Ort oder auf unseren Socialmedia Kanälen bei Facebook, Instagram oder YouTube.

Standorte Kontaktdaten 64673 Zwingenberg, Direkt an der A5 (Gießer Weg 16) 76829 Landau, Am Schänzel 6 76726 Germersheim, Hafenstr. 4 Zwingenberg

Tel.: 06251 7099-0

E-Mail: info@bmw-vogel.de Landau

Tel.: 06341 9484-0 Germersheim

Tel.: 07274 9484-0 www.vogel-autohaus.de

MINI Cabrio – Open up to Excitement

Das MINI Cabrio steckt voller Energie und lässt Ihrer Begeisterung freien Raum. Das elektrisch zu öffnende Stoffverdeck richtet sich nach Ihnen. Die geräuscharme, z-förmige Dachfaltung ermöglicht drei Einstellungen: offen, geschlossen oder als Schiebedach, um eine frische Brise hereinzulassen.

Unsere Angebote um sofort sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Zur Einstimmung unser Film.

BMW 4er Coupé: life erleben und beeindruckt sein

10,25-Zoll-Farb-Touchscreen | Infinity Premium Soundsystem | Navigationssystem | 2-Zonen | Klimaautomatik | Berganfahrhilfe | Aufmerksamkeitsassistent | Rückfahrkamera | Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner mit Fahrradfahrererkennung uva.

Kategorie Farbe Erstzulassung Kilometerstand Tageszulassung Fluidic Metal 06.11.2020 50 Km Verbrauch CO2 Leistung Getriebe kombiniert 4,2 l/100 km kombiniert 97 g/km 101 kW (141 PS) 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe

IONIQ 1.6 GDI Hybrid

Kategorie Farbe Erstzulassung Kilometerstand Jahreswagen Liquid Sand 08.07.2020 6.000 Km Verbrauch CO2 Leistung Getriebe kombiniert 4,2 l/100 km kombiniert 97 g/km 101 kW (141 PS) 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe

Sie möchten eine Probefahrt mit Ihrem Wunsch-Hyundai? Kein Problem!