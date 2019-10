Volkswagen baut Lade-Infrastruktur in Hannover aus

Die fehlende Lade-Infrastruktur ist für viele potenzielle Käufer von Elektroautos ein Grund, von einem Kauf abzusehen. Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) will am Standort Hannover etwas dagegen tun und nimmt jetzt 100 Ladepunkte in Betrieb. Davon die Hälfte auf dem Unternehmensgelände, weitere 50 auf den öffentlichen Parkplätzen rund um den Standort.



Das soll aber längst nicht alles sein: Die Anzahl wird sukzessive erweitert. Bis 2023 sollen es 450 Ladepunkte sein, 150 davon auf dem Werksgelände und 300 auf den öffentlichen Parkplätzen. Prof. Thomas Edig, Markenvorstand für Personal: "Wir fördern damit die nachhaltige Mobilität unserer Beschäftigten. Ein E-Fahrzeug lädt man am besten dort auf, wo es sowieso mehrere Stunden steht. Und das ist bei vielen Menschen derzeit der Arbeitsplatz."



Gespeist werden die Ladesäulen mit Strom, der zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen kommt. Die Parkplätze an den Ladesäulen sind grün markiert und ausschließlich für Fahrzeuge mit Elektroantrieb reserviert.

