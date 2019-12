Volkswagen: Design in neuem Gewand

Erst die richtigen Kurven und Rundungen machen ein Auto zu einem Kunstwerk. Doch bis es soweit ist, rauchen die Köpfe in der Design-Abteilung. Skizzen werden gemacht, wieder verworfen und neu gestaltet. Die sogenannte "Formensprache" ist eine Wissenschaft für sich, daher kommt der Design-Abteilung bei jedem Autobauer eine entscheidende Bedeutung zu. Denn der Weg zur Mobilität für nur über die passende Karosse.



Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Automobilbranche im E-Zeitalter im Wandelt ist, müssen auch die Designer umdenken und vieles neu gestalten. Vielleicht deshalb gibt es jetzt an der Führungsspitze des Volkswagen-Designs personelle Veränderungen: Klaus Bischoff, Design-Chef der Marke Volkswagen Pkw, übernimmt zum 1. April 2020 die Verantwortung für das Konzern-Design. Er übt beide Funktionen zunächst in Personalunion aus.



Ab 1. Juli 2020 wird Jozef Kaban die Leitung des Designs der Marke Volkswagen Pkw verantworten. Michael Mauer, bisher in Personalunion Leiter Konzern Design und Leiter Design Porsche, konzentriert sich nach dem Wechsel wieder auf seine Aufgabe bei Porsche.

