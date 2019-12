Volkswagen und das Golf-Manifest

Den Golf kennt in Deutschland zwar (fast) jedes Kind, trotzdem setzt Volkswagen jetzt mit der Kampagne "Hier spielt das Leben" für den neuen Golf 8 alle Marketing-Hebel in Bewegung. Sie umfasst insgesamt mehr als 450 Elemente, darunter digitale Assets, Social-Media-Inhalte, Werbespots sowie Plakatwerbung.



Die erste Phase der Kampagne beginnt im Dezember 2019 in Deutschland mit dem TV-Werbespot "Golf-Manifesto". In der zweiten Phase im ersten Quartal 2020 wird die Kampagne dann auf andere europäische Märkte ausgeweitet und durch einen weiteren TV-Werbespot ergänzt. Dieser Werbe-Spot wird auch in Deutschland zu sehen sein und das Golf-Manifesto ablösen.



Als roter Faden dient dabei der Gedanke "Whatever life you live - life happens with a Golf". Damit soll ausgedrückt werden, dass der Golf über viele Generationen hinweg ein Teil des Lebens der Kunden war und auch in Zukunft sein wird.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 04.12.2019