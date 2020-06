Voll digital: Das Opel Pure Panel im neuen Mokka

Sowohl der Innenraum, als auch das Außendesign der nächsten Mokka-Generation sollen durch pure und präzise Formen überzeugen. So blickt der Fahrer erstmals bei Opel auf das Pure Panel genannte digitale Cockpit. Es ist, so ein Opel-Sprecher, "konzentriert auf das Wesentliche und damit entsprechend reduziert".



"Großflächige Displays, die nahtlos in eine horizontal verlaufende Informationstafel integriert sind, ein Minimum an Bedienknöpfen und klare, auf das Wesentliche ausgerichtete digitale Informationen sorgen für ein optimales Kundenerlebnis", schwärmt Opel-Designchef Mark Adams von der Neuerung.



Durch das Pure Panel werden viele Bedienknöpfe und Schalter überflüssig. Es soll die neuesten digitalen Technologien und entscheidenden Informationen für die Fahrer bereithalten, etwa zum Energiemanagement der Batterie im elektrischen Mokka. Alle störenden optischen Reize sollen wegfallen. Opel verspricht eine intuitive Bedienung ohne Umleitungen in weitere Untermenüs.



Die Mokka-Produktion soll im vierten Quartal 2020 starten. Die fertigen Serienfahrzeuge könnten dann Anfang 2021 zu den Kunden rollen.

