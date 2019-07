Volle Hütte beim Truck Grand Prix

Bis zu 100.000 Besucher werden beim Truck Grand Prix 2019 vom 19. bis 21. Juli 2019 auf dem Nürburgring erwartet - die Wetterprognosen sind vielversprechend und das Programm spannend. Auch MAN Truck & Bus Deutschland ist für den Ansturm der Gäste über die drei Renntage gerüstet.



So soll auch in diesem Jahr das MAN-"Home of the Lion" auf rund 2.000 Quadratmetern jede Menge Emotionen wecken. Ein Exemplar der aktuellen Sonderedition TGX Evolion, die drei Bundesliga MAN TGX von FC Bayern München, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, der R-Lion und der Black Lion als neue TGX-Showtrucks plus der Show-TGE Evolion stehen zum Probesitzen bereit. Dazu gibt es Mitmach-Aktionen für die Standbesucher und ein spannendes Kinder-Suchspiel.



Und: Zu jeder vollen Stunde, wenn der Löwe brüllt, werden die begehrten MAN Löwen-Basecaps verteilt. Erstmals ist Truckers World by MAN dieses Jahr auch in der Müllenbachschleife mit einer Wagenburg vertreten.

