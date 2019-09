Volocopter feiert Premiere in Europa

Der Volocopter hat seinen ersten urbanen Flug in Europa erfolgreich absolviert. Das Flugtaxi drehte im Rahmen des Events "Vision Smart City - Mobilität der Zukunft heute erleben" rund um das Mercedes-Benz-Museum seine Runden.



Neben technischen Innovationen wurden nachhaltige Verkehrskonzepte zur Mobilität der Zukunft präsentiert. Zum Beispiel Carsharing, Elektrofahrzeuge und mobile Zukunftskonzepte.



Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars: "Unser Partner Volocopter zeigt: Mit dem Flugtaxi wird aus dem Traum vom Fahren der Traum vom Fliegen." Auch bei Daimler arbeite man an der Mobilität der Zukunft, so Källenius weiter: "Bis 2022 setzen wir das gesamte Mercedes-Portfolio unter Strom."



Bereits 2030 sollen Autos mit Elektroantrieb nach Angaben des Daimler-Bosses mehr als die Hälfte der Verkäufe ausmachen: "Den Weg zur klimaneutralen Mobilität können wir nur gemeinsam und im Zusammenspiel von Unternehmen und Politik gehen."

