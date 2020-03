Volvo baut Hybrid-Palette aus

Für Fahrzeuge der beiden geräumigsten Modell-Größen "60" und "90" baut Volvo neue Aggregate - Mild-Hybride. Sie sollen den Verbrauch der Verbrennungs-Motoren senken.



Zum Modelljahr 2021 hält ab dem Frühsommer eine neue Generation der Drive-E-Benzinmotoren mit elektrischer Unterstützung und weiteren technischen Neuerungen Einzug in die Modelle Volvo S60/V60/V60 Cross Country sowie Volvo S90/V90/V90 Cross Country.



Die SUV-Modelle XC60 und XC90 sind bereits seit Herbst 2019 mit Mild-Hybrid-Antrieb verfügbar, nun kommt das 48-Volt-System in allen anderen Modellen der beiden Baureihen zum Einsatz. Durch die Elektrifizierung sollen Kraftstoffverbrauch und Emissionen unter realen Alltagsbedingungen um bis zu 15 Prozent sinken, sagt der Hersteller.



Die neuen elektrifizierten Benzinmotoren sind künftig wie alle Mild-Hybride im Volvo-Programm am "B" in der Motorenbezeichnung zu erkennen. Je nach Modell decken die aufgeladenen Benzin-Direkteinspritzer ein Leistungsspektrum von 120 kW/163 PS im B3 bis 220 kW/300 PS im B6 AWD ab. Die Kraftübertragung erfolgt jeweils über ein überarbeitetes Geartronic Achtstufen-Automatikgetriebe.



Das Mild-Hybrid-System umfasst einen integrierten riemengetriebenen Starter-Generator (ISG), eine 48-V-Lithium-Ionen-Batterie und ein System zur Bremsenergie-Rückgewinnung, das mit elektrischer Brake-by-Wire-Technik arbeitet. Beim Bremsen wandelt der ISG als Generator die bei der Verzögerung freigesetzte kinetische Energie in elektrische Energie um und lädt die 48-V-Batterie auf. Die gespeicherte Energie wird genutzt, um den Verbrennungsmotor etwa beim Anfahren und Beschleunigen zu unterstützen.



Für mehr Komfort und Fahrkultur sorgt darüber hinaus die neue Generation der Achtstufen-Automatik, die nun mit Shift-by-Wire-Technik arbeitet. Dabei werden die Schaltimpulse nicht mehr mechanisch, sondern elektronisch übertragen, was neben dem Schaltkomfort auch die Schaltgeschwindigkeit verbessert. Auch das Zusammenspiel mit der Start-Stopp-Automatik erfolgt harmonischer und sorgt so für noch sanftere und schnellere Neustarts des Motors etwa nach einem Ampelhalt.



Unterdessen sollen die großen Modelle Volvo S90 (Limousine), der Volvo V90 (Kombi) beziehungsweise Volvo V90 Cross Country (Gelände-Kombi) zum neuen Modelljahr 2021 auch optisch modifiziert werden: Während die neu gestalteten Nebelscheinwerfer, Spoiler und Stoßfänger der Fahrzeugfront mehr Ausdruckskraft verleihen, wird die Heckansicht der Kombi-Modelle vom neuen LED-Motiv der Rückleuchten und dem dynamischen Blinklicht geprägt.

