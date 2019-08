Volvo beim Museums-Fest auf Blick-Fang

Vor der Frankfurter Skyline versammelt sich ein Millionen-Publikum zum Museums-Fest. Das Volvo-Centrum Frankfurt am Main und andere Volvo-Partner nutzen die illustre Bühne zur Präsentation der modernsten Modelle.



Auf Blick-Fang befinden sich das urbane Kompakt-SUV Volvo XC40, der Lifestyle-Kombi V60, der sportlich-robuste V60 Cross Country, das mittelgroße SUV XC60, das SUV-Flaggschiff XC90, der erhöhte Premium-Kombi V90 Cross Country in der Sonderedition Ocean Race als für Notärzte gerüstetes "Medical Intervention Car" (MIC) und nicht zuletzt die mittlere Premium-Limousine S60. Ausgestellt sind die Autos im und rund um das Volvo-Forum. An allen drei Tagen werden die Besucher des Forums vom Verkaufspersonal der drei teilnehmenden Volvo-Partner beraten.

