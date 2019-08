Volvo elektrifiziert den XC90 komplett

Die Elektrifizierung geht bei Volvo weiter: Die Schweden stellen die ersten Benziner auf Mild-Hybrid-Technik um. Bedeutet konkret: Die Volvo XC90 Baureihe ist komplett elektrifiziert. Wie Volvo ankündigt, sollen weitere Modelle und Motorisierungen folgen.



Der neue Volvo XC90 B5 Mild-Hybrid Benzin AWD mit 184 kW / 250 PS ist ab sofort zu Preisen ab 65.750 Euro in der Einstiegsversion Momentum bestellbar, der 228 kW / 310 PS starke B6 Mild-Hybrid Benzin AWD beginnt bei 74.650 Euro.



Heißt: Den XC90 gibt es in insgesamt vier elektrifizierten Varianten: Neben den beiden Neuzugängen und dem 173 kW / 235 PS starken B5 Mild-Hybrid Diesel AWD steht auch ein T8 Twin Engine AWD mit Plug-in-Hybrid Antrieb zur Verfügung. Die an der Steckdose aufladbare Top-Motorisierung entwickelt eine Systemleistung von 288 kW / 390 PS.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 29.08.2019