Volvo eröffnet "Stay Home Store"

Autos kann man auch vom Wohnzimmer aus kaufen. Volvo hat hierfür einen neuen virtuellen Store eröffnet. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie in vielen europäischen Märkten startet der schwedische Premium-Automobilhersteller ein neues Online-Angebot, das als "Stay Home Store" zunächst in sieben europäischen Ländern verfügbar ist.



Während die meisten Autohäuser in Deutschland aktuell wieder öffnen dürfen, gibt es in vielen anderen Ländern immer noch Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Der Erwerb eines neuen Volvo beim Partnerbetrieb vor Ort ist dadurch nicht oder nur eingeschränkt möglich.



Im Zuge der sozialen Distanzierung verzichten Kunden zudem vermehrt auf den Besuch im Autohaus: Dort, wo ein Besuch wieder möglich ist, herrscht oftmals noch große Unsicherheit. Deshalb bietet Volvo die neue komfortable und sichere Alternative. Auf Wunsch werde das Fahrzeug auch direkt vor die Haustür geliefert, teilt Volvo mit.



"Wir wollen den Kunden die Möglichkeit geben, einen neuen, zu ihnen passenden Volvo zu finden, ohne auf das Ende der Pandemie warten zu müssen", erklärt Lex Kerssemakers, Global Head of Commercial Operations bei Volvo Cars in Göteborg. Außer in Deutschland wird das Online-Angebot im ersten Schritt in Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Großbritannien und den Niederlanden eingeführt. Weitere Länder sollen folgen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 23.04.2020