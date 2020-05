Volvo erweitert das Abo-Angebot

Volvo erweitert das Auto-Abo Care by Volvo: Jetzt sind im Rahmen des Abo-Angebots der schwedischen Premiummarke auch Lagerfahrzeuge bestellbar. Die vorkonfigurierten Modelle werden innerhalb von 30 Tagen geliefert. Das Portfolio deckt dabei nahezu die komplette Volvo-Modellpalette ab, im besonderen Fokus stehen die Top-3-Modelle des Auto-Abos: die SUV Volvo XC40, XC60 und XC90.



Alternativ können Kunden ihr ganz persönliches Wunschfahrzeug über den Online-Konfigurator bestellen, das in den Werken entsprechend ihrer individuellen Auswahl gefertigt wird. Damit erhöht Care by Volvo die Flexibilität seines Alles-Inklusive-Abos, das zum monatlichen Fixpreis alle Kosten - außer Tanken - abdeckt.

