Volvo fährt Kampagne zum Thema Geschwindigkeit

"Schneller sicher" heißt eine Kampagne von Volvo. Mit ihr wollen die Schweden unter anderem auf ihre Vorreiterrolle im Kampf gegen zu schnelles Fahren aufmerksam machen: Ab 2020 liefert Volvo alle Pkw mit einer auf 180 km/h abgesicherten Höchstgeschwindigkeit aus.



Damit reagiert der Autohersteller auf die langjährigen Ergebnisse seiner Sicherheitsforschung. Demnach gehört zu schnelles Fahren neben Rauschmitteleinfluss und Ablenkung zu den häufigsten Unfallursachen. Die mehrstufige Initiative verdeutlicht, digital und in Printmedien, dass Volvo auch in Zukunft seine Verantwortung wahrnimmt und alles im Rahmen seiner selbst zu beeinflussenden Möglichkeiten umsetzt, was Menschenleben retten oder schwere Verletzungen vermeiden kann.



"Wir sind uns sicher, dass wir mit der Absicherung auf 180 km/h den Zeitgeist treffen", sagt Volker Brien, verantwortlich für das Marketing bei Volvo Deutschland in Köln "Mit unserer Sicherheitsvision verfolgen wir eines der ehrgeizigsten Ziele in der Automobilindustrie und zeigen wieder einmal, dass wir es ernst damit meinen." Die Kampagne soll erneut auf das Risiko überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam machen und die öffentliche Diskussion dazu anzuregen.



Volvo verfolgt die Vision, dass in Zukunft kein Mensch mehr in einem neuen Volvo getötet oder schwer verletzt wird. Hierfür haben die Schweden die Palette an aktiven und passiven Sicherheitssystemen sukzessive ausgebaut - und das über nunmehr 60 Jahre: Dem Dreipunkt-Sicherheitsgurt folgten zahlreiche weitere Innovationen wie der Notbremsassistent "Volvo City Safety" oder der "Cross Traffic Alert", der beim Ausparken vor Querverkehr warnt. Aber technischer Fortschritt allein wird nicht ausreichen, denn viele Menschen nehmen die Gefahren von zu schnellem Fahren nicht wahr. Dem schiebt Volvo nun einen Riegel vor.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 31.10.2019