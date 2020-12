Volvo kauft jetzt Ihr Auto

Es kostet oft Zeit und Nerven, seinen Gebrauchtwagen loszuwerden. Volvo greift seinen Kunden mit dem Angebot "Volvo kauft Ihr Auto" jetzt unter die Arme: Autobesitzer können ihr aktuelles Fahrzeug - unabhängig vom Fabrikat - auf der Webseite www.volvocars.de unverbindlich bewerten lassen. Nach einer eingehenden Prüfung des Fahrzeugs bei einem an diesem Gebrauchtwagen-Service teilnehmenden Volvo Händler erhält der Kunde den finalen Preis. Ist er mit dem Angebot einverstanden, kann er das Fahrzeug in Zahlung geben.



Das neue Angebot zum Gebrauchtwagenkauf ist eine gemeinsame Aktion der Volvo Car Germany GmbH (Köln) und der AUTO1 Group AG (Berlin). Der Partner des Importeurs der schwedischen Premium-Automobile stellt die Preisdatenbank zur Verfügung, die für die Online-Bewertung der Gebrauchtwagen genutzt wird.



Wie das Ganze funktioniert? Um eine unverbindliche Schätzung zu erhalten, sind nur wenige Angaben zu Marke, Modell, Antrieb, Baujahr und Kilometerstand notwendig. Nach Eingabe der Daten und der persönlichen Kontaktinformationen sowie der Auswahl eines Händlers in der Nähe setzt sich der Volvo-Partner mit dem Interessenten in Verbindung und vereinbart einen Termin zur Begutachtung des Fahrzeugs.



Stimmt der Kunde dem Angebot zu, kauft der Händler das Fahrzeug an und kann es weiter vermarkten. Für den Kunden geht damit nicht zwangsläufig ein Neuwagenkauf einher.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 16.12.2020