Volvo-Modelle halten Rekord als Firmenwagen

Als Firmenautos kommen Volvo-Modelle groß raus. Und das nicht zum ersten Mal. So errangen die Schweden erneut den Dreifachsieg bei "Firmenauto des Jahres 2019": Der Volvo XC60 setzt sich in der Kategorie "Midsize-SUV bis 4,80 Meter" gegen 19 Wettbewerber durch und der XC90 triumphiert in der Klasse "Große SUV über 4,80 Meter Import", die Volvo S90/V90 Familie entscheidet die "Obere Mittelklasse Import" für sich.



In diesem Jahr wurden die "Firmenautos des Jahres" nach einem neuen Prinzip gewählt: 157 Experten - von Flottenmanagern und Fuhrparkverantwortlichen über Geschäftsführer großer Leasingunternehmen bis hin zu Chefredakteuren europäischer Flottenmagazine - entschieden, welche Modelle für den Flottenalltag am besten geeignet sind.



Die Jury fällte ihr Urteil auf Einladung der Fachzeitschrift "Firmenauto" und der Sachverständigenorganisation Dekra. Nach der Vorauswahl durch die Analysten von Dataforce standen insgesamt 275 Modelle in 15 Kategorien vom Minicar bis zum Pick-up online zur Wahl. In diese Runde geschafft hatten es nur Fahrzeuge, die auf dem Flottenmarkt relevante Verkaufszahlen verbuchen konnten.



"Volvo ist bei der Firmenautowahl traditionell immer vorn dabei", sagt Axel Zurhausen, Leiter Vertrieb Großkunden bei Volvo Deutschland, im Rahmen der Preisverleihung in Stuttgart-Bad Cannstatt. "Doch dass wir im zweiten Jahr in Folge gleich drei Modelle auf dem Treppchen haben, ehrt uns besonders." Besonders stolz sei man auf den Volvo XC60, der seit 2011 jedes Jahr in Folge die Importwertung in seiner Klasse gewinnen konnte.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 26.06.2019