Volvo "Recharge": Die Schweden laden nach

Der schwedische Autohersteller Volvo gestaltet die Modellstruktur um. Zum Beispiel tragen künftig alle Fahrzeuge mit Ladekabel den Namenszusatz "Recharge". Damit sollen sie sich schon begrifflich von den konventionell angetriebenen Modell-Varianten abheben. Das gilt nicht nur für vollelektrische Modelle wie den XC 40 "Recharge", sondern auch für Plug-in-Hybride.



Um die eigenständige Stellung der Recharge-Modelle zu unterstreichen, konzipierte der Hersteller eine neue Ausstattungsstruktur: An der Spitze stehen die beiden bei Außen- und Innendesign klar differenzierten Top-Linien Inscription und R-Design, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen: Inscription steht für Eleganz und luxuriöse Anmutung, R-Design verkörpert Sportlichkeit und aktiven Fahrspaß.



Außerdem bietet Volvo in den Recharge-Modellen für beide Ausstattungslinien jeweils ein Einstiegs-Level mit dem Zusatz "Expression" an. Abgesehen von den etwas kleineren Rädern bei einigen Modellen, betreffen die Unterschiede zwischen den "Expression" Modellen und der jeweiligen Top-Variante nicht das Außendesign, sondern vor allem die Innenausstattung. Übergreifendes äußerliches Erkennungsmerkmal der Recharge-Modelle ist unter anderem der Tankdeckel vorne links sowie das Recharge-Emblem am Heck.



Neu im Fahrzeugprogramm ist zum neuen Modelljahr unter anderem der Volvo V90 Recharge T6 AWD. Der nach dem T8 AWD zweite Plug-in-Hybrid, der für den eleganten Premium-Kombi angeboten wird, umfasst einen aufgeladenen Benzin-Direkteinspritzer mit 186 kW/253 PS, einen 65 kW/87 PS starken Elektromotor und eine komfortable Achtgang-Automatik.



Der Antrieb produziert somit eine Systemleistung von 251 kW/340 PS und ein maximales Drehmoment von 590 Newtonmeter (350 Newtonmeter vom Benzin-Direkteinspritzer und 240 Newtonmeter vom Elektromotor). Die im Mitteltunnel platzierte Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie bietet eine Kapazität von 11,6 kWh und ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 52 Kilometern.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 07.04.2020