Volvo setzt sich unter Strom

Volvo setzt seine Elektrifizierungs-Offensive fort. Schon ab Ende 2020 wird kein neues Modell mehr ohne E-Motor ausgeliefert, dabei nutzen die Schweden die ganze Bandbreite vom Mild- über den Plug-in-Hybrid bis zum vollelektrischen Antriebsstrang.



Deutschland ist als größter Markt in Europa einer der wichtigsten für Volvo weltweit. "Da ist es nur konsequent, dass wir hier die Elektrifizierungsstrategie ebenfalls vollumfänglich vorantreiben und damit unsere Erfolgsgeschichte fortschreiben", so Thomas Bauch, Geschäftsführer der Volvo Car Germany GmbH. Er kann bereits jetzt für 2019 eine erfolgreiche Vorab-Bilanz ziehen: Erstmals wird die Grenze von 50.000 Neuzulassungen deutlich überschritten. Für 2020 peilt der Importeur die 60.000er-Marke an.



In wenigen Monaten soll der erste vollelektrische Volvo namens XC40 Recharge mit einer Reichweite von über 400 Kilometern (WLTP) ein neues Kapitel von Volvo in Deutschland aufschlagen. Bis 2025 werden weitere vier vollelektrische Modelle folgen. Zu den bisher angebotenen zehn Plug-in-Hybriden kommen alleine 2020 noch vier weitere dazu.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 12.12.2019