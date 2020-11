Volvo-SUV mit Panzerglas, Stahl und Aramid

Die beiden Volvo-SUV XC60 und XC90 gibt es ab sofort auch mit Panzerung und ballistischem Schutz. Ob zur Beförderung gefährdeter Personen oder unterwegs im Krisengebiet: Als Sonderschutzfahrzeuge erfüllen sie die hohen Sicherheitsstandards der sogenannten "Light Armoured Cars". Die Sonderschutz-Ausstattung ist als Ausstattungspaket für 46.400 Euro erhältlich.



Bedeutet: XC60 und XC90 sind mit 18 Millimeter dickem Panzerglas, Stahl und Aramid ausgestattet. Neben Front, Seiten und Heck wird beispielsweise auch das Fahrzeugdach verstärkt, um im Ernstfall Schüssen standzuhalten. An allen Fenstern kommt verstärktes Verbundglas zum Einsatz, das sich genauso wie die Karosseriepanzerung diskret in das skandinavisch geprägte Design integriert.



Wie bei konventionellen Volvo-Modellen mit Privacy-Verglasung sind die Heck- und hinteren Seitenscheiben getönt, was sowohl der Privatsphäre, als auch dem Schutz dient. Die verstärkte Bremsanlage und das modifizierte Fahrwerk sollen ebenfalls zum hohen Sicherheitsniveau beitragen, auch die elektrisch öffnende Heckklappenautomatik wurde nochmals verstärkt. Das Ergebnis ist ein 360-Grad-Schutz aus verschiedenen Winkeln und Entfernungen - und das bei gerade einmal 400 Kilogramm Zusatzgewicht.



Den Vortrieb übernimmt der B6-Benziner mit Mildhybrid-System: Aus zwei Litern Hubraum entwickelt der Vierzylinder 220 kW/300 PS und ein maximales Drehmoment von 420 Newtonmeter.

