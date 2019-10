Volvo XC40: Weniger soll mehr sein

Beim ersten vollelektrischen Modell von Volvo, dem Volvo XC40 mit Elektroantrieb (BEV), soll weniger mehr sein. Ob das gelungen ist, wird man am 16. Oktober sehen, denn dann wird das kompakte Elektro-SUV erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.



Durch die Elektrifizierung werden einige Dinge am Auto überflüssig. Da sich eine Batterie im Fahrzeugboden befindet, wird der Kern des Automobils im Kern verändert. Auch für Endrohre oder einen großen Kühlergrill gibt es keinen Bedarf mehr. Und weil der Verbrennungsmotor wegfällt, entsteht unter der Fronthaube zusätzlicher Stauraum.



Beim Volvo XC40 soll ein abgedeckter Grill in Wagenfarbe der Fahrzeugfront eine visuelle Identität verleihen. Technisch wird dies dadurch möglich, dass ein Elektroauto weniger Kühlluft benötigt. Da die kompakte Modular-Architektur (CMA), die die Basis des SUV bildet, von Beginn auf eine Elektrifizierung ausgelegt wurde, konnte das Batteriepaket in den Boden des Fahrzeugs integriert werden, ohne den Innenraum zu beeinträchtigen.



Das bedeutet, dass der Stauraum in der Kabine als einer der wesentlichen Vorzüge des Modells erhalten bleibt. So bietet der Volvo XC40 unter anderem zusätzlichen Stauraum in den Türen und unter den Sitzen. Außerdem kommen rund 30 Liter zusätzlicher Stauraum unter der Fronthaube hinzu, da ein Elektromotor weniger Platz benötigt als ein Verbrennungsmotor.



Mit dem vollelektrischen Volvo XC40 stellt das Unternehmen seiner Ende 2017 eingeführten Baureihe eine weitere Variante zur Seite: Kunden können schon jetzt wählen zwischen Benzinern und Dieseln sowie einem Plug-in-Hybriden.

