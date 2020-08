Mit dem ID.4 will Volkswagen den Aufbruch in eine neue Ära deutlich machen: Das erste vollelektrische SUV soll einen kraftvollen Ausdruck mit fließend-organischen Formen und hohen aerodynamischen Qualitäten vereinen. Um das zu erreichen, fängt alles mit einer Zeichnung an.



Klaus Zyciora, der Leiter Design Volkswagen Konzern, hat das Auto mit seinem Team gezeichnet. "Der ID.4 steht für eine elektrische Designevolution", sagt Zyciora. "Sein Exterieurdesign ist klar, fließend und kraftvoll. Es wirkt auf neuartige Weise stark und selbstbewusst. Das liegt vor allem an der nahtlosen, aerodynamischen Formensprache unserer ID. Familie, die wir mit dem ID.4 erstmals in das SUV-Segment übertragen haben. Das bedeutet, dass sich sanfte, weiche Übergänge mit scharfen, klaren Abrisskanten abwechseln. Das Design wirkt wie vom Wind geformt. Zugleich zeigt sich die Modernität des ID.4 an den charakteristischen Scheinwerfern und der Lichtsignatur, die zwischen ihnen verläuft."



Gutes Design ist zudem immer funktionell - bei einem Elektroauto spielt der Luftwiderstand eine Hauptrolle für die Reichweite. Der ID.4 erzielt einen exzellenten cw-Wert von 0,28. Der wichtigste Faktor dafür ist die fließende Grundform von Karosserie und Fahrgastzelle, die nach hinten stark eingezogen ist. Außerdem sorgen die Körper der Heckleuchten gemeinsam mit dem großen Dachkantenspoiler dafür, dass die Strömung sauber abreißt.



Auf den Markt kommen soll das neue SUV zunächst mit Heckantrieb; folgen wird zudem ein elektrischer Allradantrieb.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 28.08.2020