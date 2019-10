Vorhang auf für Mirai Nummer zwei

Toyota setzt weiter auf Wasserstoff-Antrieb. Die zweite Generation des Mirai wird auf der Tokyo Motor Show (23. Oktober bis 4. November 2019) erstmals gezeigt. Nächstes Jahr soll die Limousine in Japan, Nordamerika und Europa durchstarten.



Auf ein polarisierendes Design hat Toyota bei der Neuauflage des bisher rund 10.000 Mal gebauten Mirai verzichtet. Der knapp fünf Meter lange Fünfsitzer rollt in einem mehrheitsfähigen, sportlich-eleganten Kleid an - sicher eine gute Entscheidung. Die rund 500 Kilometer Reichweite des Vorgängers soll das Brennstoffzellen-Fahrzeug um rund 30 Prozent übertreffen. Nur zur Erinnerung: Die Brennstoffzelle des Mirai wandelt den Wasserstoff in elektrische Energie um, die den Elektromotor antreibt. Aus dem Auspuff kommt bloß Wasserdampf.



Dank einer neuen Produktionsanlage können ab 2020 jährlich 30.000 Exemplare des neuen Mirai produziert werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 11.10.2019