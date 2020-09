Vorsicht Traktor

Viele Auto- und Motorradfahrer unterschätzen Gefahren, die von landwirtschaftlichen Fahrzeugen ausgehen. Der ADAC hat einige Verhaltenstipps zusammengestellt, um das Risiko von Unfällen zu reduzieren.



Häufig wird die Länge und Breite von Traktoren und Mähdrescher-Gespannen unterschätzt. Oft fehlt Fahrern dieser Nutzfahrzeuge die nötige Rundumsicht, und auch die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer haben einen verminderten Überblick. Überholt werden sollte daher nur auf gut einsehbaren, breiten Strecken und mit äußerster Vorsicht.



Die Hochphase der Erntesaison birgt weitere Gefahren. Verlorene Erntereste oder Erdklumpen verschmutzen die Fahrbahn und beeinträchtigen die Haftung der Reifen. In Kombination mit Tau oder Regen entsteht aus Lehm und Erde ein rutschiger Schmierfilm, das sogenannte "Bauern-Glatteis". Die Fahrbahn wird dann zur Rutschbahn. Für Motorradfahrer kann zudem Saatgut in Kurven zur tödlichen Falle werden, denn Raps und Co. wirken wie Schmierseife.



Ein weiterer Tipp: Beim Rechtsabbiegen müssen die landwirtschaftlichen Fahrzeuge oftmals über die Fahrbahnmitte ausholen, um die Kurve zu nehmen. Nachfolgende und entgegenkommende Verkehrsteilnehmer sollten ausreichend Abstand halten, wenn nötig anhalten und nicht überholen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 18.09.2020