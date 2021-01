VW Golf ist Spitze in Deutschland und Europa

Ehre, wem Ehre gebührt: Der VW Golf war 2020 mit rund 312.000 Auslieferungen wieder das meistverkaufte Auto Europas. Und auch in Deutschland platzierte sich der Wolfsburger Bestseller im abgelaufenen Jahr mit rund 133.900 Auslieferungen wieder ganz vorne in der Verkaufs-Hitparade. "Der Golf steht auch in 2020 da, wo er hingehört. An der Spitze", sagt Ralf Brandstätter, CEO der Marke Volkswagen, voller Selbstbewusstsein.



Nachdem Corona im Frühjahr die gerade gestartete Markteinführung unterbrochen hatte, hat der Bestseller im zweiten Halbjahr trotz zwischenzeitlicher Software-Turbulenzen eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Vor allem die Verfügbarkeit aller wichtigen Modell-Derivate wie beispielsweise GTI, GTD und GTE gab einen deutlichen Schub.



Hilfreich war laut Brandstätter auch die starke Nachfrage nach Hybrid-Modellen. So war gegen Ende des Jahres jeder dritte bestellte Golf ein Hybrid. Wie dynamisch die zweite Jahreshälfte war zeigt auch, dass von den europaweit rund 312.000 ausgelieferten Golf-Modellen allein etwa 179.000 im zweiten Halbjahr auf die Straßen kamen.



"Erst an vierter Stelle der deutschen Verkaufsliste steht ein Auto des Wettbewerbs", verlautet es stolz aus Wolfsburg. Denn auf den Golf folgen in der Zulassungsstatistik auf Platz zwei und drei der Tiguan und der Passat.

