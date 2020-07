VW kurbelt das Elektro-Leasing an

Viele Kunden setzen bei einem Autokauf auf Leasing. Deshalb bietet Volkswagen Financial Services zum Verkaufsstart des ID.3 die Paketlösung "Lease&Care" an.

Kunden können aus verschiedenen modular aufgebauten Dienstleistungsbausteinen wählen und erhalten so volle Kostentransparenz beim Betrieb ihres neuen Elektrofahrzeugs.



Die Lease&Care-Pakete sind sowohl für Privatkunden als auch für kleine Gewerbetreibende in S, M und L erhältlich. Neben der reinen Leasingrate sind im Paket S für Privatkunden bereits die Kosten für die regelmäßigen Wartungen und die üblichen Inspektionsintervalle enthalten. Im Paket M werden zusätzlich die Kosten für die wesentlichen Verschleißteile, wie zum Beispiel für Scheibenwischerblätter oder Bremsbeläge abdeckt. Das Paket L punktet zusätzlich noch mit einem Satz Winterkompletträder.

