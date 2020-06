VW macht den Arteon sportlich

Volkswagen bringt 2020 insgesamt 34 neue Modelle auf die Straße. Zwei davon präsentiert der Autobauer jetzt: Das Update für den Arteon und den neuen Arteon Shooting Brake. Der Arteon ist seit 2017 der Gran Turismo von Volkswagen. Damit stellt sich VW den Rivalen BMW (3er und 5er), den T-Modellen der Mercedes C- und E-Klasse, aber auch dem Audi A 4 Avant oder Volvo V60.



Alle neuen technischen Entwicklungen kommen in beiden Karosserie-Versionen zum Einsatz. Dazu gehört erstmals im Arteon ein Plug-in-Hybridantrieb. Die rein elektrische Reichweite des Modells sei so groß, dass viele Fahrer des Arteon eHybrid und Arteon Shooting Brake eHybrid ihre täglichen Distanzen lokal emissionsfrei zurücklegen würden, betont der Hersteller.



Das Topmodell der Modellreihe wird der Arteon R. Mit ihm will Volkswagen weiter in den Premium-Performance-Bereich vordringen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.06.2020