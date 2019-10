VW modernisiert das "R"

Der Buchstabe "R" steht bei Volkswagen für Rasanz. Nur die sportlichsten Versionen ziert dieses Zeichen. Nun hat VW das "R" modernisiert. Seit 2002 sind die R-Modelle an den Rennstrecken der Welt zuhause und bieten ihren Besitzern vor allem leistungsstarke Motoren.



Mit der Vorstellung des neuen R-Logos leitet Volkswagen R seine Neuausrichtung ein. Jost Capito, Geschäftsführer Volkswagen R, sagt: "Volkswagen R bringt Emotionen in die Marke Volkswagen, und das werden wir zukünftig noch weiter ausbauen; an tollen Produkten und einer einzigartigen Customer Experience arbeiten wir strategisch und operativ."



Das neue Sportlogo sei moderner, klarer und puristischer sowie reduziert auf seine essenziellen Bestandteile und flexibel einsetzbar insbesondere in den digitalen Medien, erläutert VW das Design. Entwickelt wurde es im Volkswagen Designcenter. Das Team um Klaus Bischoff erarbeitete das neue R-Logo gemeinsam mit der technischen Entwicklung und dem Marketingteam von Volkswagen R.



Das neue "R" ist geprägt von einer sauber geführten Strichstärke und einer klaren horizontalen Ordnung mit dynamischen Kurven. Der starke Bruch durch die deutliche Diagonale soll Progressivität verbildlichen. Und die lange Streckung des Buchstabens dient einer breiteren, kraftvolleren Wirkung und verdeutlicht den Anspruch von Volkswagen an Performance und Exklusivität der Zukunft.



"Mit den neuen Logos für R-Modelle und die R-Lines geht auch eine Neuausrichtung der Marke Volkswagen R einher", betont Capito. Das gesamte Team arbeitete intensiv an dem Marken- und Produktauftritt und man freue sich bereits darauf, diesen in den kommenden Monaten weiter auszurollen. Erstmals auf dem Fahrzeug zu sehen ist das überarbeitete Zeichen am "Atlas Cross Sport R-Line" in Nordamerika. Das Fahrzeug, das als Konzept auf der New York Autoshow im Frühjahr gezeigt wurde, feiert dort nun seine Weltpremiere.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 08.10.2019