VW plant autonome Shuttles für Qatar

VW und Qatar setzen auf autonom fahrende Shuttles und Buslinien. Das entsprechende "Project Qatar Mobility" wurde jetzt unterzeichnet. Damit soll das Emirat zum Schauplatz des weltweit ersten emissionsfreien, elektrischen und autonomen öffentlichen Verkehrssystems werden.



Und das nicht erst in ferner Zukunft, sondern schon 2022, der Probebetrieb soll im Jahr 2021 aufgenommen werden. Und erste Tests der Shuttles und Busse werden voraussichtlich bereits 2020 starten. "Ziel ist die Entwicklung einer Blaupause für die Transformation urbaner Mobilität, die nicht nur in Qatar, sondern weltweit genutzt werden kann", heißt es bei VW.



VW-Konzernchef Herbert Diess bei der Vertragsunterzeichnung: "Das 'Projekt Qatar Mobility' wird einen sehr wichtigen Platz in unserer Strategie Together 2025+ einnehmen." Es beziehe sich gleichermaßen auf das wirtschaftliche Wachstum, die gesellschaftliche Entwicklung sowie die Herausforderungen im Umweltmanagement und unterstreiche das VW-Bekenntnis, in die Mobilität der nächsten Generation investieren zu wollen.



Doha werde wertvolle Erkenntnisse in der realen Praxis liefern und das Projekt als Meilenstein für kommende Generationen von Fahrzeugen zum Sprungbrett für die VW-Roadmap autonomes Fahren machen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 16.12.2019