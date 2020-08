VW: Standort Hannover wird moderner

Volkswagen Nutzfahrzeuge modernisiert am Standort Hannover munter weiter. So wurden jetzt die Produktionsanlagen für die künftigen Modelle der Bulli-Familie, den Nachfolger des aktuellen Multivan (ab 2021) und den ID. BUZZ (ab 2022), auf den aktuellen Stand gebracht. Das hat Tradition: Die Marke nutzt den jährlichen Urlaubskorridor im Sommer stets für zahlreiche Umbau- und Instandhaltungsmaßahmen in der Fahrzeugfertigung.



In der dreiwöchigen Produktionspause sowie in einer zusätzlichen Woche mit reduzierter Produktion wurden über 500 Einzelmaßnahmen zur Instandhaltung und Modernisierung der Fertigung umgesetzt. Zentral stehen die Integration des neuen Multivan und des vollelektrischen ID. BUZZ in die Produktion im Fokus.

