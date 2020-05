VW startet Rundum-sorglos-Paket

Trommeln gehört zum Handwerk - das gilt in der Wiederanlaufphase nach einem Pandemie-Shutdown erst recht. Die Marke VW setzt dabei auf die Aktion #vwfüreuch. Dahinter steckt eine Art Rundum-sorglos-Paket für Leasing- und Finanzierungsangebote.



Ab 9,99 Euro pro Monat gibt es ab dem 15. Mai 2020 eine Kombination aus Ratenschutz bei Verlust des Arbeitsplatzes, Wartungs und Inspektion plus eine Anschlussgarantie für die komplette Vertragslaufzeit. "Zudem können Kunden besonders günstige Leasing- und Finanzierungsangebote bekommen", heißt es in Wolfsburg.



"Mit dieser deutschlandweiten Initiative wollen wir einen ersten starken Impuls setzen, damit die Kunden wieder zum Handel kommen," so VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. "Gemeinsam mit unseren Händlern und Volkswagen Financial Services wollen wir Kunden größtmögliche finanzielle Sicherheit geben," ergänzt Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland bei Volkswagen.



Die Aktion läuft vorerst bis 31. Juli, sie gilt für Neu- und Gebrauchtwagen. Bei teilnehmenden Volkswagen-Häusern gibt es zusätzlich ein limitiertes Sonderleasing für den Up zu Preisen ab 99 Euro im Monat.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 11.05.2020