VW stellt medizinisches Personal frei

Alle Beschäftigten des Volkswagen-Konzerns mit medizinischer Qualifikation werden von ihrem Arbeitgeber auf Wunsch für bis zu 15 Arbeitstage für ein freiwilliges Engagement im öffentlichen Gesundheitswesen freigestellt. Die Bezahlung läuft in dieser normal Zeit weiter.



"Zur Zielgruppe zählen Ärzte, Notfallsanitäter, Rettungsassistenten und -sanitäter sowie Krankenpflegekräfte und Praxispersonal, das an den deutschen Standorten der Volkswagen AG arbeitet", heißt es in Wolfsburg. Bei Bedarf sollen auch Beschäftigte freigestellt werden, die über entsprechende medizinische Qualifikationen verfügen und sich beispielsweise ehrenamtlich als Rettungskräfte engagieren wollen.



VW-Personalvorstand Gunnar Kilian: "Die Beschäftigten in Krankenhäusern, Arztpraxen und Rettungsdiensten leisten im Einsatz gegen Corona Herausragendes für die gesamte Gesellschaft. Es genügt nicht, ihnen dafür aufrichtig zu danken. Sie brauchen dringend unsere volle Unterstützung und Solidarität. Dazu zählt auch personelle Unterstützung." Deshalb habe sich der Vorstand zu dieser Maßnahme entschlossen. Eingesetzt werden könnten die VW-Mitarbeiter unter anderem in Notaufnahmen und -praxen, in Rettungsdiensten, bei der Unterstützung von Hotlines oder bei der Entnahme von Abstrichen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 30.03.2020