VW T-Roc R startet ab 43.995 Euro

On the Rocks: Der VW T-Roc R ist so etwas wie ein Fels in der Brandung und das Topmodell der neuen Baureihe des Wolfsburger Autokonzerns. Die technischen Daten hat der Hersteller bereits auf den Tisch gelegt, jetzt steht auch der Preis fest. Der neue T-Roc R ist ab 43.995 Euro in Deutschland bestellbar.



Das Kompakt-SUV hat einen Vierzylinder-TSI-Motor mit 2,0 Liter Hubraum, der 221 kW/300 PS leistet sowie ein Drehmoment von 400 Newtonmeter bereitstellt. Der VW T-Roc R ist serienmäßig mit der Kombination eines 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebes mit 4Motion Allradantrieb ausgestattet.



Zu den Leistungsdaten: In 4,8 Sekunden beschleunigt der T-Roc R von null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 250 km/h begrenzt. Ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk mit 17-Zoll-Bremsanlage soll laut VW für ein agiles Handling sorgen.

