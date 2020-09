VW tauscht Vertriebsvorstand aus

Jürgen Stackmann, ebenso eloquenter wie nahbarer Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales der Marke Volkswagen Pkw, verlässt den Volkswagen Konzern. Zu seinem Nachfolger wurde Klaus Zellmer bestimmt.



Zellmer ist Diplom-Betriebswirt und war seit 23 Jahren für Porsche tätig, zuletzt als Präsident und CEO von Porsche Cars North America. Stackmann bekam zum Abgang freundliche Worte von Marken-Chef Ralf Brandstätter mit auf den Weg. Er habe "den Vertrieb in den letzten fünf Jahren mit viel Engagement und Kompetenz durch herausfordernde Zeiten gesteuert". Gleichzeitig habe er sein Ressort auf die großen Transformationsthemen in der Industrie vorbereitet. Dafür danke man ihm ausdrücklich.



Zellmer wiederum verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertriebsbereich und über "ein tiefes Verständnis der internationalen Automobilindustrie. Zusammen mit ihm werden wir den mit 'New Volkswagen' eingeschlagenen Weg weiter konsequent fortsetzen", so Brandstätter.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 15.09.2020