VW verlegt Messestand in die virtuelle Welt

Die Geschäftswelt ist in der Coronakrise wegen der strikten Kontakteinschränkungen in erster Linie eine virtuelle. Das erkennen auch die Autobauer. Volkswagen verlegt deshalb den für den abgesagten Automobilsalon in Genf vorgesehenen Messestand in die Online-Welt. Von zu Hause aus können sich alle Interessenten ab sofort und noch bis zum 17. April 2020 alle VW-Neuheiten ansehen.



Der 360-Grad-Rundgang unter https://www.volkswagen.de/de/specials/geneva-2020.html soll ein interaktives Digital-Erlebnis ermöglichen. Die Besucher können so über den Stand schlendern, die Fahrzeuge von allen Seiten betrachten und zudem deren Farb- und Felgenkonfiguration verändern.



Im Mittelpunkt stehen die Produktneuheiten des Jahres 2020: vom künftigen Elektrofahrzeug ID.3 über den neuen Touareg R2 mit Plug-in-Hybridtechnologie bis hin zur neuesten Generation der Golf Ikonen GTI, GTD und GTE.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 06.04.2020