VW-Werk putzt sich für T-Roc raus

Für das neue T-Roc-Cabriolet hat Volkswagen eine Menge Geld in die Hand genommen. Immerhin ist es das einzige Cabriolet der Marke. Deshalb wurden im Vorfeld Produktion, Montage und Logistik im Werk Osnabrück für einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag umfassend modernisiert. Die Produktion des T-Roc-Cabriolet ist jetzt gestartet.



Das T-Roc-Cabriolet ist die offene Variante des Crossovers T-Roc. Das neue Cabriolet mit SUV-Genen bietet ein markantes Design, eine erhöhte Sitzposition und hohe Funktionalität. Das Open-Air-Vergnügen startet per Knopfdruck, in dem sich das Stoffverdeck innerhalb von neun Sekunden öffnet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 05.12.2019